Judoca brasileiro se lesiona em disputa por bronze e é surpreendido por gesto do rival

Miguel Augusto, de 20 anos, sofreu entorse no golden score do Mundial de Judô e deixou o tatame carregado pelo mongol Kazirbyek



Pedro Carreiro

Estadão

Publicado em 13 de junho de 2025 às 16:44

Michel Augusto Crédito: Miriam Jeske/COB

No primeiro dia do Campeonato Mundial de Judô, em Budapeste, o jovem brasileiro Miguel Augusto viu a chance de conquistar sua primeira medalha escapar por pouco — e de forma dolorosa. Aos 20 anos, o judoca sofreu uma lesão no pé durante a disputa do bronze e, mesmo derrotado, foi protagonista de um momento marcante de esportividade: seu adversário, o mongol Yolk Kazirbyek, abriu mão da comemoração imediata para carregá-lo nos ombros até os bastidores, arrancando aplausos da arena. >

Ambos buscavam uma medalha inédita em Mundiais e o fair play acabou marcando a decisão. O judoca mongol trocou a celebração da conquista inédita por louvada atitude. Assim que o árbitro deu o terceiro e decisivo shido, o brasileiro foi ao chão, sem conseguir ficar em pé por causa das dores no pé. Kazirbyek colocou Michel Augusto nas costas, carregando-o a caminho dos vestiários para atendimento médico. >

Michel Augusto acaba levando 3 punições na disputa de ?bronze do Mundial de Judô nos 60kg e perde para mongol Yolk Kazirbyek



Disputando um Mundial pela segunda vez na carreira, parando nas oitavas na edição passada, o atleta do Sesi começou a luta buscando mais o combate e rapidamente o mongol sofreu um shido por falta de combatividade. Com menos de dois minutos, veio a igualdade em punições. Kazirbyek forçou a virada e deixou Michel Augusto sob pressão.>

O golden score começou com o brasileiro mais vibrante, porém, na tentativa de encaixar um golpe, acabou machucando o pé. Ficou um tempo sentado, acusando as dores. Sem conseguir pisar no chão, acabou perdendo pelas punições.>

Michel Augusto iniciou sua trajetória no Mundial com três vitórias consecutivas. Terceiro colocado no ranking mundial, o brasileiro estreou direto na segunda rodada. E derrotou o armênio Ashik Andreyan por ippon. Nas oitavas de final, superou Ariunbold Enkhtaivan, da Mongólia, também por ippon, desta vez no golden score. O rival foi vice-campeão mundial em 2022.>