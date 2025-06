SAIBA COMO PARTICIPAR

Salvador recebe campeonato poliesportivo gratuito em julho com modalidades adaptadas

O evento para meninos e meninas de 7 a 17 anos ocorrerá no dia 5 de julho, na AABB, das 9h às 17h

Salvador será uma das 11 cidades que vai receber a Liga Esportiva Nescau, campeonato poliesportivo estudantil nacional, que une modalidades adaptadas e não adaptadas. O evento gratuito para meninos e meninas de 7 a 17 anos ocorrerá no dia 5 de julho, na AABB, das 9h às 17h. Com brindes confirmados na programação, as inscrições devem ser feitas pelo site oficial .>

Um dos principais pilares da Liga Esportiva Nescau é a diversidade e inclusão de jovens por meio do esporte. O nordeste concentra cerca de 5,8 milhões de pessoas com deficiência, número que representa 31% do total nacional de PCDs segundo a PNAD Contínua 2022 (IBGE/MDHC). Ainda segundo Anamaria, a competição tem o objetivo de promover essa inclusão.>

“Contamos com modalidades adaptadas para crianças e adolescentes com deficiências, sejam elas físicas ou neurodivergentes, a fim de mostrar que o esporte é sim para todos. Além disso, contamos com atletas do paradesporto como embaixadores da marca, como o multicampeão Daniel Dias, reforçando a conexão com o público e mostrando a importância do esporte para jovens com deficiências”, continuou. >