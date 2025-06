INCLUSÃO DE OURO

Atletas PCD’s baianos conquistam pódio da 46ª Regata Marcílio Dias

Alunos do projeto ‘Remo Sem Fronteiras’ conquistaram medalhas de ouro, prata e bronze em canoagem polinésia (Va’a)

Atletas PCD’s baianos conquistaram medalhas de ouro, prata e bronze em canoagem polinésia (Va’a) na 46ª Regata Marcílio Dias, evento realizado no último final de semana e sediado na Baía de Todos os Santos. Os participantes integram o projeto ‘Remo Sem Fronteiras’, desenvolvido pela Associação de Remo Salvador em parceria com a Kaiaulu Va’a Clube de Canoagem.>

Desde 2023, os atletas PCD’s conquistaram, respectivamente, o 1º, 2º e 3º lugar na competição promovida pela Marinha do Brasil. O feito histórico só se repetiu neste último final de semana (7). Reunindo atletas com deficiência física, visual e auditiva, o projeto ‘Remo Sem Fronteiras’ promove treinamentos regulares e realiza acompanhamento técnico à partir de uma equipe especializada e com estruturas adaptadas.>