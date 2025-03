BAIANÃO

Enquete: Você concorda com as expulsões do Ba-Vi?

Em jogo com nove amarelos e quatro vermelhos, o Bahia foi campeão do Campeonato Baiano

Marina Branco

Publicado em 23 de março de 2025 às 18:37

Final do Baianão Crédito: Arisson Marinho I CORREIO*

A decisão do Baianão no Barradão foi marcada, acima de tudo, pelas recorrentes e intensas brigas entre ambos os times. A maior delas veio aos 50' do segundo tempo, quando uma discussão generalizada acabou com invasões até mesmo do banco de reservas, incluindo os amarelados Caio Alexandre e Zé Marcos, já substituídos do jogo. >

Com troca de socos entre os jogadores e algumas checagens no VAR, a arbitragem decidiu por dar cartões vermelhos para Baralhas, Danilo Fernandes, Caio Alexandre e Zé Marcos, revertendo o vermelho de Baralhas em amarelo após decisão com apoio do árbitro de vídeo. >

Além dos três, Cauly já havia recebido um vermelho por atingir o rosto de Lucas Halter com a mão sem a bola já nos acréscimos do segundo tempo que se estendeu até os 63 minutos.>