BAIANÃO

Reveja a confusão generalizada no Ba-Vi; veja vídeo

O Bahia venceu o Campeonato Baiano com empate no Barradão marcado por brigas entre os times

Nove cartões amarelos e quatro vermelhos marcaram a final do Baianão disputada por Bahia e Vitória neste domingo (23). No Barradão, os times terminaram em empate por 1 a 1, com triunfo do tricolor pelo placar agregado de 3 a 1. Em campo, as brigas generalizadas tomaram conta, envolvendo banco de reservas e até treinadores.>