NOVA SENSAÇÃO?

Rayssa Leal avança na Copa do Mundo de Skate, mas é ofuscada por brasileira de 14 anos

Com atuação discreta, Fadinha se classifica em 13º para a semifinal, enquanto Duda Ribeiro rouba a cena



Pedro Carreiro

Estadão

Publicado em 13 de junho de 2025 às 17:01

Rayssa Leal avançou na competição Crédito: COB

Ela chegou como favorita, mas teve que se contentar com um lugar mais modesto no ranking. Nesta sexta-feira, em Roma, Rayssa Leal avançou à semifinal da Copa do Mundo de skate street com a 13ª colocação, em um dia em que os holofotes se voltaram para outra brasileira: Duda Ribeiro, de apenas 14 anos, que surpreendeu ao superar a medalhista olímpica e garantir vaga entre as melhores do mundo. >

A dona de duas medalhas olímpicas anotou 50,85, longe de brilhar, como costuma fazer. Mas foi o suficiente para estar entre as 16 melhores do campeonato disputado na capital italiana Rayssa entrou diretamente nas quartas de final, sem precisar passar pela fase qualificatória, por ser a atual líder do ranking mundial.>

Assim, a tricampeã do SLS Super Crown acabou sendo superada tanto pela campeã mundial Pâmela Rosa, com 60,14, e quanto pela surpreendente Duda Ribeiro, de apenas 14 anos. A adolescente de Maricá (RJ) obteve o 11º posto geral, com 54,62. Já Isabelly Ávila, outra brasileira na disputa, ficou em 21º lugar e não conseguiu avançar às semifinais.>

À frente de Pâmela Rosa, ficaram as japonesas Nanami Onishi e Ibuki Matsumoto e a australiana Chloe Covell, uma das principais rivais de Rayssa no circuito. As semifinais serão disputadas a partir das 10h25 deste sábado, pelo horário de Brasília. A final, no domingo, começará às 13h.>