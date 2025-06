POLÊMICO

Léo Jardim contesta expulsão em lance que afastará Jamerson por até 6 meses: ‘acidente de trabalho’

Lateral do Vitória sofreu fratura e lesões ligamentares após carrinho de Eduardo, mas o técnico cruzeirense não concordou com a expulsão

Pedro Carreiro

Publicado em 13 de junho de 2025 às 16:15

Jamerson após passar por cirurgia no tornozelo Crédito: Reprodução/Instagram

O empate sem gols entre Vitória e Cruzeiro, no Barradão, na última quinta-feira (12), ficou marcado por um lance envolvendo o lateral-esquerdo Jamerson e o meia Eduardo, do time mineiro, gerou polêmica e preocupação. O jogador rubro-negro sofreu uma grave lesão após uma entrada dura do adversário e precisou ser retirado de ambulância do campo. O árbitro mostrou o vermelho direto para Eduardo, mas o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, discordou da decisão e classificou o ocorrido como um "acidente de trabalho". >

Em coletiva após a partida, Jardim defendeu seu atleta, afirmando que a entrada não teve intenção maldosa. "Meu jogador vai com a perna para cortar a bola, chega tarde. Foi um acidente de trabalho. O árbitro agiu muito bem, mas depois veio a lesão e deu o cartão vermelho. Futebol não pode ser assim. A ação é que tem que ser castigada. A ação era de cartão amarelo", disse o treinador.>

Jardim relatou ainda a conversa com Eduardo após o lance: "Eduardo me disse que chegou tarde no desarme e tocou no adversário, mas com o joelho. Ele disse: 'Não dei uma porrada nele, foi um contato, uma falta normal'. Disse a ele para ficar despreocupado, porque ele não é um jogador maldoso, que tem situações de agressão na carreira.">

Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro Crédito: Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Enquanto o Cruzeiro contesta a punição ao seu atleta, o Vitória lida com a gravidade da lesão de Jamerson. Em comunicado nesta segunda-feira (9), o coordenador médico do clube baiano, Dr. Marcelo Cortes, detalhou a extensão da contusão sofrida pelo lateral.>

Jamerson sofreu um trauma torcional no tornozelo direito, com fratura do maléolo lateral e rupturas completas do ligamento deltóide e da sindesmose — articulação que liga a tíbia à fíbula. A lesão exigiu cirurgia imediata, realizada na mesma noite da partida, entre 23h30 e meia-noite.>

“O tratamento indicado foi cirúrgico, que é mandatório para esse tipo de lesão. A cirurgia consistiu na fixação da fíbula com placa e parafusos, além da reconstrução do ligamento deltóide e da sindesmose”, explicou o médico.>

O jogador segue internado, com previsão de alta ainda nesta sexta-feira (13). O tornozelo permanecerá inicialmente imobilizado com gesso e, posteriormente, será utilizado uma bota ortopédica para o início da reabilitação funcional. A previsão de retorno aos gramados varia entre quatro a seis meses.>

“A fratura cicatriza em torno de seis semanas, mas a parte ligamentar, especialmente a sindesmose, exige um tempo maior. Por isso, estimamos de quatro a seis meses para que ele possa voltar a jogar e performar com segurança”, completou Dr. Marcelo Cortes.>