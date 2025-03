BAIANÃO

Everton Ribeiro comemora primeiro título com o Bahia: 'Camisa pesada'

O tricolor foi campeão do Baianão em cima do Vitória no Barradão em empate por 1 a 1



Alan Pinheiro

Marina Branco

Publicado em 23 de março de 2025 às 20:21

Everton Ribeiro comemorando o Baianão Crédito: Arisson Marinho I CORREIO*

O Bahia foi campeão do Baianão em cima do maior rival no Barradão neste domingo (23), levando para casa a taça que representa tanto para os tricolores. Para alguns, significa inclusive o primeiro troféu pelo clube baiano, como no caso do capitão Everton Ribeiro. >

Sempre enaltecendo o clube e exaltando a alegria que sente em defender o tricolor baiano, Everton destacou a dificuldade do jogo contra o Vitória e comemorou o triunfo. "Na grande história do Bahia, foi uma conquista difícil, um clássico, mas com sabor de alegria. É muito bom poder ser campeão com essa camisa pesada, retribuir essa alegria para o nosso torcedor que está sempre com a gente", comentou.>

"Mesmo não estando aqui, estavam torcendo, mandando a vibração que só eles sabem, e hoje é dia de comemorar a Bahia. É Bahia mais uma vez, 51 vezes", continuou Everton, fazendo referência à 51° vez que o clube levanta a taça estadual.>

Quanto ao confronto no Barradão, ele afirmou que já chegou esperando dificuldade: "Não é fácil jogar, é um campo pesado, que dificulta o nosso estilo de jogo, mas brigamos, lutamos, jogamos o jogo que tinha que jogar, e no final nos sagramos campeões. Quem entrou, entrou muito bem e tá todo mundo de parabéns. Vamos comemorar que a Bahia é tricolor".>

Sobre o jogo contra o rubro-negro, muito truncado e sem muitas chances, o capitão garantiu que o tricolor lutou ao longo de toda a partida. "O Vitória é uma equipe forte. A gente sabia que eles iriam procurar pressionar. No começo conseguimos ainda ficar um pouco com a bola, mas depois saímos um pouco da nossa zona de conforto e isso dificulta, né? Nossa equipe não é uma equipe feita para ficar só correndo atrás, jogando sem a bola", comentou.>