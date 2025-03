CAMPEÃO

Willian José comemora Baianão: 'Sabia que conseguiria coisas importantes para o Bahia'

O tricolor venceu o estadual em cima do Vitória por placar agregado de 3 a 1

No Barradão, o Bahia foi campeão do Baianão após empatar com o Vitória por 1 a 1. O placar agregado de 3 a 1 garantiu o título, em uma partida marcada por brigas e confusões que resultaram em nove cartões amarelos e quatro vermelhos. >

Em campo, a pressão rubro-negra foi grande, não deixando o jogo fácil para a equipe tricolor. Sobre isso, William José acredita que a trajetória poderia ter sido mais simples, especialmente caso o Bahia tivesse feito mais gols no primeiro jogo. "A gente tinha uma vantagem de dois dois gols diferença. Claro que a gente poderia ter matado o jogo no primeiro jogo, ter sido campeão, para concretizar aqui hoje, mas a gente conseguiu fazer um bom jogo, acho que é a nossa proposta", afirmou.>

Com o título, o Bahia encerra o jejum de taças de 2024 e coloca o 51° Baianão na história do clube. "É uma felicidade imensa. O futebol é história. Ficar na história do Bahia em pouco tempo me deixa muito feliz. Quando eu cheguei aqui, eu sabia que conseguiria coisas importantes para o Bahia", avalia.>