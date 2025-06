DE VOLTA AOS TRABLHOS

Com caras novas, saiba como foi a apresentação do Vitória para intertemporada

Elenco rubro-negro retomou as atividades na Toca após 14 dias de férias

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de junho de 2025 às 19:37

Elenco do Vitória se reapresenta para intertemporada Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após 14 dias de férias, o elenco do Vitória se reapresentou hoje, no Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura, para dar início a intertemporada. A reapresentação ocorreu às 15 horas e contou com duas caras novas: o goleiro Thiago Couto, trocado por empréstimo até o final do ano com o goleiro Gabriel, que foi para o Sport Recife, e o meio-campista português Rúben Rodrigues, contratado junto ao Oxford United, da Inglaterra. >

Antes das atividades, o presidente Fábio Mota e o técnico Thiago Carpini deram as boas-vindas aos jogadores num encontro realizado nas dependências da academia de musculação César Dau. >

Jogodares do Vitória se representam para intertemporada 1 de 9

Os novos contratados, Thiago e Rúben, que já foram submetidos a uma série de exames médicos de rotina para assinatura de contratos, nesta sexta (27), participaram, junto com o restante do elenco, das avaliações na academia e na fisioterapia sob a coordenação do Departamento de Saúde e Performance. Além das avaliações, os jogadores participaram de uma corrida em torno do campo Bebeto Gama no miniestádio do CTMPT.>

Quanto aos lesionados, o lateral Jamerson iniciou o processo de reabilitação após a cirurgia da fratura e rompimento dos ligamentos do tornozelo direito, enquanto o zagueiro Kauan, operado da fratura no tornozelo esquerdo, também iniciou a fisioterapia.>

As avaliações prosseguem neste sábado (28) pela manhã na Toca do Leão. >

Com a intertemporada oficialmente iniciada, o time de Thiago Carpini terá dez dias de preparação antes do próximo compromisso: o confronto contra o Confiança, no dia 8 de julho, no Barradão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.>