BAIANÃO

Rogério Ceni conquista primeiro título com o Bahia: 'Estávamos em dívida com o torcedor'

O tricolor se consagrou campeão estadual em cima do Vitória dentro do Barradão

Comemorando seu centésimo jogo desde que chegou ao tricolor em setembro de 2023, Rogério Ceni conquistou seu primeiro título pelo Bahia neste domingo (23). Em cima do maior rival e dentro do Barradão, o time empatou por 1 a 1 e se consagrou campeão pelo placar agregado que trazia de casa, resultando em 3 a 1 no total. >

Para o treinador, que já teve fases de muita crítica com o torcedor tricolor, o título representa a quitação da dívida que sempre era cobrada dele. “O lugar independe. O que vale pra gente é o título. É o que marca. Nós estávamos em dívida com o torcedor do Bahia desde o ano passado com relação ao Campeonato Baiano”, comentou.>