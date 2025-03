CAMPEONATO BAIANO

Thiago Carpini elogia desempenho do Vitória na final do Baianão: 'O Bahia não conseguiu jogar'

Para o treinador, o time "voltou a ser o Vitória" no clássico em que o Bahia levou a taça do estadual

Marina Branco

Publicado em 23 de março de 2025 às 22:17

O Bahia Crédito: Arisson Marinho I CORREIO*

Recebendo o maior rival dentro de casa, o Vitória tinha como missão reverter o placar de 2 a 0 que favoreceu o Bahia no jogo de ida da final do Campeonato Baiano. Apesar da pressão alta que fez no time tricolor e o gol marcado, o rubro-negro não conseguiu virar o jogo e acabou assistindo ao Bahia levantar a taça dentro do Barradão. >

No entanto, para Thiago Carpini, técnico do Leão da Barra, a derrota ficou no detalhe. Na coletiva pós-jogo, ele afirmou que o time "voltou a ser o Vitória" no clássico baiano, tendo feito uma boa partida.>

"Quero valorizar as entregar dos meus atletas. Não conseguimos o objetivo maior, mas tem muito coisa positiva no trabalho. O adversário encaminhou o título no jogo de ida, mas aqui a gente voltou a ser o Vitória. Faltaram detalhes", comentou. >

"Tivemos uma finalização do Baralhas, tivemos bola passando na área. Boas defesas do goleiro adversário. Talvez se esse gol tivesse saído um pouco antes a gente conseguisse buscar o placar que levava para os pênaltis", avaliou o treinador.>

Para ele, o resultado foi positivo, com um Bahia que "não conseguiu jogar" em campo. Carpini prevê outros ainda melhores nas próximas disputas do time. Pela frente, o Vitória tem a Copa do Nordeste, a Sul-Americana e o Brasileirão.>

"O resultado nos deixa otimista com as próximas competições da temporada. Assimilamos a derrota e seguimos com otimismo para o restante do ano. Foi mérito do Vitória empurrar o Bahia. O Bahia não conseguiu jogar pela capacidade do Vitória", garantiu.>