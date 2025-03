BAIANÃO

Fábio Mota comenta título do Bahia em cima do Vitória: 'Não tem como competir com o nível de investimento'

O tricolor empatou com o rubro-negro no Barradão e foi campeão estadual pelo placar agregado de 3 a 1



Alan Pinheiro

Marina Branco

Publicado em 23 de março de 2025 às 20:41

Presidente do Vitória, Fábio Mota Crédito: Divulgação ECVitória

O Vitória chegou ao Barradão neste domingo (23) com a missão de levar a melhor em cima do Bahia na final do Baianão. No jogo de ida, o tricolor já tinha aberto o placar com 2 a 0, e o rubro-negro lutou para reverter a situação. >

Mesmo que não tenha sido possível e o Bahia tenha se consagrado campeão, o presidente do clube, Fábio Mota, não está insatisfeito com a atuação da equipe: "É um elenco bom, mostrou hoje. Nós fizemos cinco partidas com equipes da Série A, ganhamos do Fortaleza, ganhamos do Sport, empatamos com o Bahia uma vez e perdemos uma", lembrou.>