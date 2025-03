CAMPEONATO BAIANO

Ademir comenta postura do Vitória no Baianão: 'A soberba precede a queda'

O Bahia foi campeão estadual em cima do maior rival por placar agregado de 3 a 1



Alan Pinheiro

Marina Branco

Publicado em 23 de março de 2025 às 21:09

Bahia comemora título do Baianão Crédito: Arisson Marinho I CORREIO*

O Bahia se consagrou campeão do Baianão em cima do Vitória neste domingo (23), no jogo de volta disputado dentro do Barradão, adicionando um título à lista de alegrias do torcedor tricolor em 2025. Saindo de um rebaixamento no final de 2022, o clube vem buscando sua ascensão até a Libertadores, que hoje disputa a fase de grupos. >

Para alguns, a crescente tricolor foi vivida de perto, como é o caso de Ademir, no Bahia desde 2023. "Por tudo que eu passei aqui no clube, eu tenho dado o meu melhor sempre para evoluir, para trazer coisas grandes. Hoje poder sair com este título aqui é de grande alegria", comenta. >

O título foi regado a rivalidade, com farpas sendo trocadas entre Bahia e Vitória antes mesmo do confronto. Quanto a isso, Ademir afirma que dá um gostinho a mais para quem vence: "O treinador deles queria que a gente viesse aqui, falou um monte de besteira... a soberba precede a queda". >

"Hoje a gente é campeão, a gente tá muito feliz, vamos comemorar, e quarta-feira já tem outro desafio. Vamos buscar coisas grandes nesse ano", continua. Além dos comentários, a briga entre Bahia e Vitória adentrou o campo, com confusões generalizadas que incluíram até mesmo banco de reservas. >

"O Kayky teve um lance ali, acabaram agredindo eles, e a gente entrou para tentar separar. Quando fez o gol, eu não vi o que aconteceu, só vi o pessoal correndo atrás do Marcos Felipe. Não entendi o que foi mesmo, mas a gente tá junto, a gente tem que estar todo mundo um protegendo o outro. É um um grupo unido, e se tiver que ir para confusão a gente vai", garante.>

"Mas aqui tem homem, tem pai de família e as coisas não funcionam assim, as pessoas tem que entender que nem todo dia vão ganhar. Tem que aceitar. É a vida, é assim. No ano passado fizeram o que fizeram (quando o Vitória foi campeão do Baiano), a gente não foi para confusão, a gente não foi querer brigar com ninguém, então a gente tem que ter maturidade", avalia. >

"Acho que falta maturidade de aceitar perder. Mas agora já passou, vamos para a próxima, temos um grande desafio no ano e vamos seguir firme", afirma. >