SEM MODOS

Seis vermelhos: súmula do Ba-Vi revela mais expulsões no clássico

Além das expulsões, o árbitro Wilton Pereira Sampaio distribuiu 12 cartões amarelos durante o jogo

Alan Pinheiro

Publicado em 24 de março de 2025 às 14:54

Confusões no Ba-Vi resultaram em expulsões nas duas equipes Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O clássico Ba-Vi deste domingo (23) teve gols, campeão, provocação e, principalmente, confusão. A partida que terminou por 1x1 contou com 12 cartões amarelos e seis vermelhos dados pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio. Nesta segunda-feira (24), a súmula do confronto foi divulgada e revelou quais jogadores foram advertidos.>

O meia Cauly, do Bahia, foi o primeiro a receber o vermelho. De acordo com Wilton Pereira Sampaio, o jogador foi punido "por conduta violenta ao atingir com o antebraço o pescoço do seu adversário". Seis minutos depois, ocorreu a primeira confusão generalizada. A briga terminou com Zé Marcos (Vitória), Caio Alexandre e Danilo Fernandes (Bahia) expulsos. >

No caso do zagueiro do Leão, o jogador recebeu o cartão vermelho por invadiu o campo com o jogo paralisado para trocar socos com Caio Alexandre - expulso pelo mesmo motivo. Ainda segundo a súmula, o goleiro Danilo Fernandes empurrou "vários de seus adversários", o que lhe causou a punição. Os três estavam no banco de reservas.>

Após o gol de Kayky, que confirmou o empate e o título do Bahia, Thiago Carpini invadiu o campo, confrontou o zagueiro Ramos Mingo "pegando na gola da camisa com brutalidade e sendo contido". O técnico rubro-negro foi expulso pela atitude antidesportiva somente após o fim da partida devido ao tumulto. O mesmo aconteceu com Marcos Felipe, punido por provocar a torcida adversária "apontando para o escudo da sua camisa".>