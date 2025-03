REFORÇO

Vitória acerta retorno de atacante Erick por empréstimo até o fim do Brasileirão

O rubro-negro vai pagar um valor pelo empréstimo, além de arcar com 100% dos salários

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de março de 2025 às 17:30

Vitória acertou o retorno do atacante Erick, do São Paulo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O Vitória acertou o retorno do atacante Erick, que pertence ao São Paulo, até o fim do Campeonato Brasileiro. O jogador de 27 anos, com contrato com o clube paulista até o fim de 2026, foi cedido ao Leão por empréstimo sem preço de compra fixado. O rubro-negro vai pagar um valor pelo empréstimo, além de arcar com 100% dos salários. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal "Canto Rubro-Negro" e confirmada pelo CORREIO.>

Erick retorna ao Vitória, onde atuou emprestado pelo Braga, de Portugal, nas temporadas 2018 e 2019. Na ocasião, somou 32 jogos, três gols e duas assistências. Atacante de beirada, o jogador canhoto pode atuar nas duas pontas do ataque, mas rende melhor jogando pela direita, onde se destacou na carreira.>

Reserva do São Paulo, Erick participou de oito partidas oficiais no ano, sendo titular em apenas duas e contribuindo com uma assistência na temporada. Em 2024, foram 36 jogos oficiais, três gols e quatro assistências. Natural de Recife, o jogador foi contratado pelo Tricolor Paulista após se destacar com a camisa do Ceará em 2023.>