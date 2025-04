MAIS UM PROBLEMA...

Neymar sofre nova lesão e web detona: 'Só se machuca em véspera de feriado'

Craque foi titular em Santos x Atlético-MG, mas precisou ser substituído no primeiro tempo e deixou o campo chorando

Neymar foi titular do Santos pela primeira vez depois de se recuperar de lesão. Mas a participação do atacante na partida contra o Atlético-MG durou apenas 34 minutos. E encerrou de forma melancólica: com mais um problema muscular. O camisa 10 sentiu a coxa esquerda ainda na etapa inicial do duelo e deixou o gramado da Vila Belmiro chorando. O alvinegro ganhou por 2x0.>