Desafio no Mineirão: Bahia encara o Cruzeiro em busca do primeiro triunfo na Série A

O tricolor está há 12 jogos sem perder, mas ainda não venceu nenhuma partida no Campeonato Brasileiro

Marina Branco

Publicado em 17 de abril de 2025 às 05:00

Escudo do Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Até aqui, o Brasileirão do Bahia pode ser muito bem definido por uma palavra: empate. Contra o Corinthians, na primeira rodada, o tricolor baiano amargou um 1 a 1. Frente ao Santos, ficou no 2 a 2, e com o Mirassol, outro 1 a 1. Chegando no Cruzeiro que o espera na quarta rodada, o Bahia carrega consigo a esperança de começar a vencer no Campeonato Brasileiro, e não passar de três para quatro pontos na tabela. >

Por outro lado, se não vence, também não perde. Já são doze jogos sem perder na conta do Esquadrão, desde que perdeu para o Jacuipense ainda na semifinal do Baianão, em primeiro de março. De lá para cá, foram seis empates e seis triunfos, além de um título de Campeonato Baiano. >

Para o Cruzeiro, a situação é menos extremista. Vindo de um triunfo por 2 a 1 contra o Mirassol, uma derrota por 3 a 0 contra o Internacional e um empate em 1 a 1 com o São Paulo, a Raposa acumula quatro pontos na tabela do Brasileirão, alcançando a décima segunda colocação, duas acima do Bahia em décimo quarto lugar.>

No entanto, a sensação dentro de cada time é muito diferente. No Cruzeiro, a temporada vem sendo complicada, desgastada pela mudança de técnico recente, em janeiro, que trocou Fernando Diniz por Leonardo Jardim, além da eliminação do clube nas semifinais do Campeonato Mineiro menos de um mês depois da chegada do novo treinador.>

Desde que assumiu a Raposa, Jardim tem sido amplamente criticado pela qualidade do trabalho que tem entregado, recebendo críticas junto a todo o elenco até mesmo de Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro. A maior parte delas se deve à pouca efetividade de um time feito de grandes nomes, como Cássio, Gabigol, Fagner e Dudu.>

Com muito medo de brigar para não cair, o Cruzeiro está abalado pelo que vem passando, ao contrário de um Bahia que vem vivendo a temporada dos sonhos. Após terminar 2024 na oitava posição da tabela da Série A, o tricolor voltou a disputar uma Libertadores pela primeira vez em 35 anos, e vem equilibrando a competição internacional com o Brasileirão semanalmente.>

Apesar da seca de triunfos no Brasileirão, o Bahia tem se visto cada vez mais qualificado, com a autoestima alta principalmente após vencer o Nacional do Uruguai na Libertadores e assumir a primeira colocação do Grupo F da competição, comentado como o "grupo da morte". >

Se há preocupação, é a zaga lesionada, com a dupla principal Kanu e Gabriel Xavier tratando lesões musculares, sendo que Kanu lesionou o tendão de Aquiles, que tem recuperação longa que pode levar meses. Além dos dois, o atacante Lucho Rodríguez se recupera de cansaço muscular e desfalca o Bahia.>

Encontrando um Cruzeiro com dificuldade de vencer mas facilidade em marcar, a principal meta do Esquadrão precisa ser não aceitar o empate e buscar um placar favorável pela primeira vez no torneio. Levando o aproveitamento de 65,43% entre 14 jogos vencidos, 11 empatados e apenas dois perdidos na temporada consigo, o Bahia tem motivos para se empolgar com o confronto da próxima quinta. >