DECISIVO

Após jejum de sete jogos, Matheuzinho celebra gol e vitória contra o Fortaleza: 'Alívio'

Jogador foi o responsável por marcar o gol que deu os três pontos para o Leão

Eram sete partidas sem conseguir comemorar um resultado positivo. Sete partidas em que o torcedor rubro-negro deixou a comemoração entalada na garganta. A ânsia pela vitória, no entanto, encontrou o seu fim na noite desta quarta-feira (16), quando o Leão da Barra fez valer o mando de campo e superou o rival Fortaleza dentro do Barradão por 2x1. Autor do segundo gol, o meia Matheuzinho comemorou o resultado e celebrou o fim do jejum.>