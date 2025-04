ÚLTIMO REFORÇO

Vitória anuncia a contratação de lateral esquerdo do Atlético-MG

Maykon Jesus, de 19 anos, chega por empréstimo junto ao Galo até o fim da temporada

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de abril de 2025 às 13:20

Maykon Jesus é o novo reforço do Vitória Crédito: EC Vitória/Divulgação

O Vitória anunciou, nesta quarta-feira (16), a contratação do lateral esquerdo Maykon Jesus, de 19 anos. O jogador acertou com o rubro-negro por empréstimo junto ao Atlético-MG até o fim desta temporada. Inicialmente, o defensor chega para reforçar a equipe sub-20, mas será observado por Thiago Carpini, técnico do time principal.>

Apesar de o Leão só ter confirmado o reforço agora, a contratação do jogador ocorreu na semana passada. Ele, inclusive, foi registrado antes do encerramento da mais recente janela de transferências do futebol brasileira. O nome de Maykon foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última sexta-feira (11).>

✍️ Jogador publicado no BID: Maykon Kesley



? Publicado em: 11/04/2025 17:17:57



? Tipo de contrato: Contrato Emprestimo



? Data de término do contrato: 31/12/2025#MaykonKesley #BID #ECVitoria pic.twitter.com/PPOuWwSb54 — BID do Vitória (@bidDoVitoria) April 11, 2025

Formado nas categorias de base do Atlético-MG, Maykon Jesus atuou no Campeonato Paulista de 2025 com a camisa do Noroeste, onde entrou em campo 11 vezes e contribuiu com duas assistências na competição. O desempenho dentro de campo rendeu ao jogador ser eleito por quatro vezes o melhor lateral esquerdo da rodada.>

Caso o lateral se destaque e seja integrado totalmente ao elenco principal, Maykon Jesus terá a concorrência de Hugo e Jamerson pela posição.>