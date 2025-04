NEGOU ACUSAÇÕES

Payet afirma que ex-amante queria se mudar para a França e ser 'bancada' por ele

Jogador do Vasco se pronunciou em depoimento e negou ter humilhado Larissa Ferrari

O jogador francês Dimitri Payet, do Vasco, prestou depoimento após as acusações de agressão protocoladas pela ex-amante, Larissa Ferrari, na DEAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e afirmou que a advogada queria seguir com a relação extraconjugal na França, país de origem do atleta.>