Esposa de Payet surge no Rio após ex-amante denunciar jogador do Vasco por agressão

Ludivine Payet esteve com amiga e filhos no Cristo Redentor; advogada Larissa Ferrari pediu medida protetiva contra o francês

A esposa de Dimitri Payet, do Vasco, circulou pelo Rio de Janeiro no último fim de semana, em meio às denúncias envolvendo o jogador. Ludivine Payet, que vive na França, assistiu à vitória do Vasco sobre o Sport por 3x1, na noite de sábado (12), no estádio São Januário, e visitou o Cristo Redentor com uma amiga e os quatro filhos.>

Ludivine, por sua vez, esteve em São Januário acompanhada da amiga Thuy Phan, que postou registros nas redes sociais durante a partida. Payet vive sozinho no Brasil, enquanto Ludivine mora na França com os quatro filhos que tem com o jogador. Casados há 18 anos, eles fizeram a última aparição juntos no fim do ano passado, durante a festa de comemoração do aniversário de 4 anos da caçula do casal.>