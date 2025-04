REVIRAVOLTA

Wagner Leonardo se recupera de lesão e pode reencontrar o Vitória no Barradão

O confronto contra a equipe gaúcha é válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

O reencontro entre o zagueiro Wagner Leonardo e a torcida do Vitória pode acontecer neste final de semana. Após se lesionar e ter a previsão de que ficaria fora do jogo em Salvador , o defensor se recuperou da lesão e pode aparecer entre os relacionados do Grêmio. A informação foi revelada pelo técnico Mano Menezes, durante entrevista coletiva. O confronto contra a equipe gaúcha é válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro e está marcado para o próximo domingo (27). A bola rola às 18h30. >

Wagner Leonardo sofreu lesão de grau 1 no músculo pectíneo do quadril direito ainda no primeiro tempo do clássico Gre-Nal 447, no último sábado (19), na Arena do Grêmio, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Tanto no restante da partida contra o Inter, quanto diante do Godoy Cruz, o camisa 3 foi substituído por Kannemann, que estava há mais de seis meses sem atuar.>