TÁ CHEGANDO A HORA

Kayzer contra o Grêmio? Carpini responde sobre estreia de centroavante do Vitória

Torcida do Leão vive a expectativa de ver o mais novo atacante do time em campo

Alan Pinheiro

Publicado em 24 de abril de 2025 às 05:30

Renato Kayzer ainda não estreou com a camisa do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Quem esperava ver o centroavante Renato Kayzer estrear com a camisa do Vitória ainda nesta semana vai precisar esperar. Ainda em processo de recondicionamento físico, o mais novo atacante do Leão deve ficar de fora da partida contra o Grêmio, marcada para o próximo domingo (27). Pelo menos é o que acredita o técnico Thiago Carpini.>

O comandante rubro-negro fez questão de esclarecer que não pode cravar a ausência do jogador, mas a probabilidade se torna baixa por Kayzer ainda não ter sido liberado para trabalhar no campo com o restante dos jogadores. >

"Ele não está pronto para jogar contra o Grêmio, provavelmente não. Ainda não sei em que estágio está essa evolução. A retomada de uma lesão muscular é muito relativa também de atleta para atleta. Um boletim médico acho que seria mais assertivo nos prazos, mas eu acredito que para domingo ainda não", deu o recado.>

Após pouco destaque no ataque do Fortaleza em 2025 e a chegada de Deyverson, Kayzer foi negociado pelo Fortaleza com o Vitória durante a janela de transferências dos estaduais deste ano. O Rubro-Negro baiano adquiriu 50% dos direitos do atleta por R$ 5 milhões. O Tricolor do Pici, que tinha 60% dos direitos, permaneceu com 10% da fatia.>

Com passagens por Santos e Desportivo Brasil nas categorias de base, Renato Kayzer foi revelado pelo Vasco, em 2015. Com poucas oportunidades, passou a ser emprestado: defendeu Oeste-SP, Portuguesa, Villa Nova-MG, Ferroviária-SP e Tupi-MG.>

Em 2018, chegou ao Atlético-GO, onde ganhou mais espaço. Depois passou por Cruzeiro, Ponte Preta e Chapecoense até retornar ao Dragão, em 2020. Naquele mesmo ano, foi contratado pelo Athletico-PR. Com a camisa do Furacão, o atacante se tornou xodó da torcida e foi campeão da Sul-Americana.>

O desempenho atraiu o interesse do Fortaleza, que o comprou em 2022. Sem espaço no Pici, foi emprestado ao Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul, onde acabou sofrendo grave lesão. A volta aos gramados ocorreu na reta final de 2023, pelo América-MG.>