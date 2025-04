PROVOCAÇÃO

Clube da Série B do Gauchão 'debocha' do Vitória após derrota na Sul-Americana

Guarany de Bagé goleou o Cerro Largo, adversário do Leão na competição internacional,

Alan Pinheiro

Publicado em 24 de abril de 2025 às 00:37

Guarany de Bagé "gasta" Vitória após derrota para o Cerro Largo no Barradão Crédito: Divulgação/Cerro Largo

Após conseguir dois empates na Copa Sul-Americana, o Vitória voltou ao campo do Barradão nesta quarta-feira (23) para receber o Cerro Largo, do Uruguai, e foi superado pelos visitantes na competição internacional por 1x0. Além da decepção com a derrota, o torcedor rubro-negro viu o Guarany de Bagé, clube da segunda divisão do Gauchão, tirar sarro com o clube baiano nas redes sociais.>

O Perfil oficial do clube no X realizou duas postagens sobre o jogo desta quarta-feira. Na primeira, relembrou o encontro do time com o próprio Cerro Largo, onde a equipe uruguaia acabou sendo goleada. "O Cerro Largo, que tomou 5 do Guarany no começo do ano, ganhou do Vitória, NA BAHIA. Vocês não têm IDEIA do que o Guarany faria na Sul-Americana", escreveu.>

"Na próxima eu te ensino, @ECVitoria", complementou o Guarany em outra postagem. Aproveitando as respostas de torcedores do Bahia nos comentários, o time ainda relembrou a oportunidade em que empatou por 1x1 com o Esquadrão em 1989, durante um amistoso em Bagé.>

O Cerro Largo, que tomou 5 do Guarany no começo do ano, ganhou do Vitória, NA BAHIA.



Vocês não têm IDEIA do que o Guarany faria na Sul-Americana ??? https://t.co/qrzbKCtv9m — Guarany FC (@guaranyrs) April 24, 2025

Além do time gaúcho, os uruguaios também usaram as redes sociais para provocar o Vitória. O Cerro Largo postou, em sua conta oficial no X, uma imagem com os dizeres "no Barradão, quem manda é o Cerro Largo".>

?? ACÁ MANDA CERRO LARGO. pic.twitter.com/DSpwAqe1ID — Cerro Largo Fútbol Club (@CerroLargoFc) April 24, 2025

Na primeira quinzena de janeiro, o Cerro Largo atravessou a fronteira rumo ao Rio Grande do Sul para disputar amistosos internacional contra o Pelotas e o Guarany de Bagé, duas equipes que disputaram a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. No primeiro confronto, realizado no estádio Boca do Lobo, em Pelotas, os uruguaios saíram no 0x0 com a equipe da casa. A pedreira ficou para a partida seguinte. >