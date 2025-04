VOTE AGORA

Enquete: O que você achou da derrota do Vitória contra o Cerro Largo

Peraza foi o responsável por acabar com a sequência do Leão de quatro partidas sem ser derrotado

Após conseguir dois empates na Copa Sul-Americana, o Vitória voltou ao campo do Barradão nesta quarta-feira (23) para receber o Cerro Largo, do Uruguai, e foi superado pelos visitantes na competição internacional por 1x0. Peraza foi o responsável por acabar com a sequência de quatro partidas sem ser derrotado. >