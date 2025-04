LEÃO EM CASA

Vitória recebe Cerro Largo no Barradão para buscar primeiros três pontos na Sul-Americana

Confronto contra os uruguaios ocorre nesta quarta-feira (23), a partir das 21h30

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de abril de 2025 às 05:00

Vitória recebe o Cerro Largo no Barradão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Em meio uma crise na temporada, o Vitória entrou em campo duas vezes na Copa Sul-Americana e conseguiu somar dois pontos contra a Universidad Católica de Quito e o Defensa y Justicia. Agora, novamente de volta ao eixo, o Leão vai receber o Cerro Largo, do Uruguai, com o objetivo de vencer pela primeira vez na competição internacional. A partida acontece nesta quarta-feira (23), a partir das 21h30, no Barradão.>

Vice-líder do Grupo B, o Leão chega ao confronto motivado. No domingo (20), a equipe rubro-negra buscou um empate no Maracanã contra o Fluminense aos 44 minutos do segundo tempo. Contando com o jogo contra os cariocas, o clube entra em campo com uma sequência de quatro jogos sem perder. Já o Cerro Largo ocupa a lanterna do grupo, com apenas um ponto somado. Estreou com um empate sem gols diante do Defensa y Justicia e, em seguida, perdeu para a Universidad Católica de Quito por 3x1.>

Em meio a um calendário cheio no mês de abril, a possibilidade do treinador Thiago Carpini entrar com uma equipe mista se torna real. O comandante já destacou em outras oportunidades que o Vitória iria precisar priorizar competições, o que pode ser refletido nesta quarta-feira (23). >

“Minha preocupação é grande pela sequência, muito dura e difícil que vem pela frente. Vamos discutir o planejamento internamente, a conta física vai chegar. Vamos completar a 30ª partida da temporada, e exigir esse comportamento em todos os jogos é impossível”, disse Carpini em coletiva de imprensa.>

Autor do gol mais recente marcado pelo Vitória na temporada, o atacante Lucas Braga destacou o coletivo do Leão como o fator de destaque para superar a maratona de jogos e continuar com a sequência sem perder.>

“Acho que o ponto crucial tem sido a força do elenco, todo mundo correndo e batalhando pelo mesmo objetivo. Todos terão oportunidade. Essa metodologia faz toda diferença. São menos dias de treinos, mais dias de jogos. Esse compromisso é o diferencial”, deu o recado.>