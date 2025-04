SUL-AMERICANA

Vitória decepciona e é superado pelo Cerro Largo no Barradão

Peraza foi o responsável por acabar com a sequência do Leão de quatro partidas sem ser derrotado

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de abril de 2025 às 23:30

Vitória x Cerro Largo Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após conseguir dois empates na Copa Sul-Americana, o Vitória voltou ao campo do Barradão nesta quarta-feira (23) para receber o Cerro Largo, do Uruguai, e foi superado pelos visitantes na competição internacional por 1x0. Peraza foi o responsável por acabar com a sequência de quatro partidas sem ser derrotado. >

Sem inspiração nas duas equipes, o primeiro tempo da partida contou com poucas chances das duas equipes abrirem o placar. De um lado, o Leão mostrou dificuldade de construir jogadas, enquanto os uruguaios apenas conseguiam levar perigo nas bolas paradas. No segundo tempo, Peraza aproveitou o vacilo da zaga rubro-negra e abriu o placar.>

Sem tempo para se lamentar, o próximo compromisso do Vitória na temporada ocorre no próximo domingo (27), quando segue em Salvador para enfrentar o Grêmio, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30.>

O JOGO>

No gramado do Barradão, a bola rolou com um tempero especial. Pela segunda vez na temporada em uma competição sul-americana, o ritmo da partida se iniciou banhada por um nervosismo dos jogadores rubro-negros. Logo antes do relógio marcar 10 minutos, o Cerro Largo se sentiu à vontade com os erros defensivos dos mandantes, que quase entregaram boas oportunidades para os rivais.>

Apesar das oportunidades criadas no primeiro tempo, os uruguaios vieram a Salvador com a proposta de se defender dentro de seu próprio campo e aproveitar uma desorganização para explorar os contra-ataques. Ao contrário das últimas partidas, a estratégia do Vitória foi conseguir furar o bloqueio dos visitantes propondo o jogo.>

O desafio se mostrou real quando os rubro-negros tiveram dificuldade em construir jogadas de perigo com a bola rolando. Nos momentos em que o jogo não estava parado pela alta quantidade de faltas, os comandados de Carpini pouco circulavam a bola e apareciam para oferecer opções de troca de passes.>

O time só foi reagir na faixa dos 30 minutos, quando Baralhas arriscou um chute de longa distância e acertou o travessão. A partir dessa chance, o Vitória passou a construir as jogadas com melhor eficiência, o que ainda gerou uma oportunidade para Ronald finalizar dentro da área.>

A volta do intervalo chegou sem substituições de jogadores e sem modificação no cenário do confronto. Com uma posse de bola apática, o Vitória continuou sem dinâmicas ofensivas que mostrassem uma evolução da equipe de Carpini dentro de campo. Em meio a esse panorama, foram os uruguaios que conseguiram gerar a primeira jogada com perigo na etapa final.>

No momento em que era o Cerro Largo quem tinha as melhores chances e o domínio da partida, as entradas de Lucas Braga, Léo Pereira e Pepê renovaram a equipe, o que resultou em uma melhora do Vitória no jogo. No entanto, os bons momentos após as substituições duraram pouco, principalmente pela efetividade dos uruguaios.>

Aos 29 minutos do segundo tempo, o Leão teve dificuldades na saída de bola pelo lado direito e o Cerro Largo roubou a bola no campo de ataque. Añasco recebeu pela esquerda e lançou a bola para dentro da área, onde o atacante Peraza subiu livre para completar de cabeça no contrapé de Lucas Arcanjo e abrir o placar.>

Nos minutos finais, o Vitória tentou correr atrás de empatar o jogo. O Leão até conseguiu a marcação de um pênalti após Léo Pereira ser derrubado dentro da área. No entanto, o árbitro mudou a decisão com o auxílio do vídeo. Nos acréscimos, o confronto já tinha esfriado e os rubro-negros não conseguiram reagir.>

FICHA TÉCNICA

Vitória 0 x 1 Cerro Largo - 3ª rodada da Copa Sul-Americana>

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Claudinho), Lucas Halter, Edu e Jamerson; Baralhas (Pepê), Ronald e Matheuzinho; Erick (Lucas Braga), Gustavo Mosquito (Léo Pereira) e Janderson (Fabri). Técnico: Thiago Carpini.>

Cerro Largo: Gino Santilli; Alan Garcia, Alan Di Pippa, Parada (Ferrares) e Facundo Bonifazi; Matías Mir, Sebastián Assís e Nicolás Bertocchi (Peraza); Leandro Otormín (Gianoli), Añasco (Medina) e Mauricio Affonso (Lucas Correa). Técnico: Danielo Núñez.>

Local: Barradão;>

Gols: Peraza, aos 29 minutos do segundo tempo;>

Cartões amarelos: Nicolás Bertocchi, Parada, Alan Garcia (Cerro Largo); Matheuzinho, Ronald, Janderson, Lucas Braga (Vitória);>

Público: 12.975 pagantes;>

Renda: R$ 272,630,00>

Arbitragem: José Mendez, auxiliado por José Cuevas e Júlio Aranda (Trio do Paraguai);>