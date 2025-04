REENCONTRO ADIADO

Grêmio confirma lesão e Wagner Leonardo não enfrenta o Vitória

O clube gaúcho não divulgou prazo para retorno do defensor

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de abril de 2025 às 21:14

Wagner Leonardo não enfrenta o Vitória no Barradão Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

O reencontro entre o zagueiro Wagner Leonardo e a torcida do Vitória vai precisar esperar. Após saída do clube baiano, o defensor não estará presente no Barradão para o confronto entre os rubro-negros e o Grêmio, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. A lesão que tirou o jogador do retorno a Salvador foi confirmada pela equipe gaúcha nesta segunda-feira (21).>

Wagner Leonardo apresentou uma lesão de grau 1 do músculo pectíneo do quadril direito. O defensor deixou o Gre-Nal com dores e passou por exames nesta segunda-feira. O clube gaúcho não divulgou prazo para retorno. O grau mais leve pega de 10 a 15 dias de recuperação.>