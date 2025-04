"SE JOGOU"

Comitê da CBF não vê pênalti de Halter em Arias em Fluminense x Vitória

CBF divulgou os áudios da revisão da arbitragem; árbitros na cabine entenderam que o puxão de Lucas Halter "não impacta" no lance

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de abril de 2025 às 21:05

Arbitragem não marcou pênalti de Lucas Halter em Arias Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O lance de um suposto pênalti mal marcado do zagueiro do Vitória Lucas Halter no atacante John Arias, do Fluminense, no confronto entre as duas equipes deu o que falar. Enquanto as opiniões divergem, o Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais da CBF se mostrou favorável à não marcação de pênalti.>

O órgão divulgou, nesta segunda-feira (21), que concordou com a análise do VAR da partida entre Fluminense e Vitória, disputada no domingo (20), no Maracanã. Mais cedo, a CBF divulgou os áudios da revisão da arbitragem, mostrando que os árbitros na cabine entenderam que o puxão de Lucas Halter "não impacta" no lance.>

Na boa? Arias se jogou.



Não achei pênalti, sinceramente.



pic.twitter.com/dHUEKigRt2 — Olé do Brasil (@Oledobrasil) April 21, 2025

“O parecer técnico do Comitê Internacional é de que não houve pênalti no lance citado. O jogador do Fluminense/RJ, ao perceber o contato do adversário com sua camisa, se deixa cair. O contato não é prolongado e tão pouco motiva a queda do jogador", diz o Comitê.>

O comitê é composto pelos ex-árbitros Nicola Rizolli, Nestor Pitana e Sandro Ricci, pelo diretor de arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra e pelo integrante da Comissão de Árbitros, Fabricio Vilarinho.>