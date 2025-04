LEÃO DECEPCIONOU

'Precisamos esfriar a cabeça', desabafa Ronald após revés do Vitória na Sul-Americana

Volante rubro-negro jogou os 90 minutos contra o Cerro Largo, do Uruguai

Após conseguir dois empates na Copa Sul-Americana, o Vitória voltou ao campo do Barradão nesta quarta-feira (23) para receber o Cerro Largo, do Uruguai, e foi superado pelos visitantes na competição internacional por 1x0. Na saída do campo, o volante Ronald lamentou o revés dentro de casa e destacou que o elenco precisa repensar o desempenho dentro de campo.>