Carpini lamenta derrota em casa e aponta fator determinante para o revés: 'Falta de efetividade'

Rubro-negro perdeu para o Cerro Largo por 1x0 no Barradão e se complicou na Sul-Americana

Publicado em 24 de abril de 2025 às 05:00

Após conseguir dois empates na Copa Sul-Americana, o Vitória voltou ao campo do Barradão nesta quarta-feira (23) para receber o Cerro Largo, do Uruguai, e foi superado pelos visitantes na competição internacional por 1x0. Apesar do resultado negativo, o técnico Thiago Carpini ressaltou, durante a entrevista coletiva, que viu evolução ofensiva na equipe e lamentou a falta de precisão no último passe.>

"Acho que foi um dos jogos que a gente mais criou chances reais e chegou no terço final. Aí o detalhe, as coisas que a gente sabe que precisa ajustar. O adversário teve uma ou duas oportunidades e foi eficiente. A equipe se comportou bem no segundo tempo, talvez um primeiro tempo um pouco apático. Eu cobro os atletas, mas também preciso entender o tamanho do desgaste, da sequência. É algo que vai nos acompanhar até o meio do ano", iniciou.>

A falta de efetividade acho que é do detalhe final, do gol para ganhar a partida. Mas até chegar na situação do gol tem efetividade, tem jogadas criadas. Então, teve, sim, efetividade até o terço final. O detalhe final é que a gente segue trabalhando Thiago Carpini Técnico do Vitória

Sem inspiração nas duas equipes, o primeiro tempo da partida contou com poucas chances das duas equipes abrirem o placar. De um lado, o Leão mostrou dificuldade de construir jogadas, enquanto os uruguaios apenas conseguiam levar perigo nas bolas paradas. No segundo tempo, Peraza aproveitou o vacilo da zaga rubro-negra e abriu o placar.>

A falta de efetividade para definir as jogadas criadas irritou os torcedores presentes no Barradão, que vaiaram o time. Questionado sobre a falta de efetividade, Carpini defendeu os atletas. "Falar em falta de qualidade é muito pesado, mesmo porque meu elenco é muito bom, qualificado. Eu confio nesses atletas, estou no dia a dia e vejo o quanto eles trabalham".>

Segundo o técnico, o desgaste físico e a falta de tempo para treinar também são fatores que vêm impactando o desempenho do Vitória. “Essa equipe praticamente não treinou, só descansou. Baralhas nem devia jogar hoje, fez pouco mais de 45 minutos. Estamos arriscando. Depois do jogo contra o Grêmio vamos ter a primeira semana livre da temporada. Aí sim vamos tentar recuperar mentalmente e fisicamente”, explicou.>

Mesmo diante das adversidades, Carpini acredita que o time tem evoluído em campo. “A competitividade tem melhorado a cada jogo, o terço final também. O detalhe final é que a gente segue trabalhando”, finalizou.>