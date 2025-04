DEU ZEBRA

'Barradazo': torcedores do Cerro Largo comparam vitória na Sula com o Maracanaço

Peraza foi o responsável por acabar com a sequência do Leão de quatro partidas sem ser derrotado

Alan Pinheiro

Publicado em 24 de abril de 2025 às 13:36

Paolo Tort Acuña e seu primo Ricardo acompanharam o Cerro Largo no Barradão Crédito: Reprodução/Instagram

Após conseguir dois empates na Copa Sul-Americana, o Vitória voltou ao campo do Barradão nesta quarta-feira (23) para receber o Cerro Largo, do Uruguai, e foi superado pelos visitantes na competição internacional por 1x0. No lado uruguaio, o clube visitante terminou o confronto comemorando com os dois únicos torcedores que estiveram no estádio. A dupla comparou a conquista do time com o Maracanaço.>

"É um feito como o Maracanã. O povo brasileiro e a imprensa chamaram de 'Barradazo'. Quando voltávamos do jogo no Uber, o motorista nos disse o mesmo, que era um feito como no Maracanã, e que apenas duas pessoas silenciaram o estádio ontem", disse Paolo Tort Acuña, vendedor ambulante que estava acompanhado do primo Ricardo.>

"Marcar o gol e sentir aquela alegria com meu primo foi único. Corremos para todos os lados, abraçamos as crianças uruguaias da agência e não conseguíamos acreditar no que estávamos vivendo. Todos nos parabenizaram: amigos, vizinhos, outros torcedores do Cerro Largo", complementou Tort em entrevista ao Ovación.>

Sem inspiração nas duas equipes, o primeiro tempo da partida contou com poucas chances das duas equipes abrirem o placar. De um lado, o Leão mostrou dificuldade de construir jogadas, enquanto os uruguaios apenas conseguiam levar perigo nas bolas paradas. No segundo tempo, Peraza aproveitou o vacilo da zaga rubro-negra e abriu o placar.>

Contra o Vitória, o Cerro Largo conseguiu o seu primeiro triunfo em torneios internacionais. "Foi algo único, e senti uma alegria imensa que só se sente quando se está na seleção uruguaia ou quando se é torcedor de verdade. Aproveitar aquele momento, representando a todos e agitando a bandeira foi único, principalmente fora do país", disse o torcedor uruguaio.>