COPA AMÉRICA

Colômbia x Brasil: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste sábado (2), às 18h, no Estádio Casa Blanca, em Quito, pela final da Copa América Feminina

Colômbia e Brasil se enfrentam neste sábado (2 de agosto), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Casa Blanca, em Quito, pela final da Copa América Feminina 2025. Veja onde assistir ao vivo, o horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Colômbia x Brasil ao vivo

Brasil

Colômbia

Vice-líder do Grupo B, com 8 pontos, a Colômbia chega embalada após uma semifinal dramática contra a Argentina. Após empate sem gols no tempo normal, a equipe venceu nos pênaltis com uma cobrança decisiva, depois que a argentina Stabile acertou a trave nas penalidades alternadas. >