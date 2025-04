DERROTA HISTÓRICA

Ex-Vitória relembra vestiário da seleção após 7x1: 'Ambiente de velório'

Hulk começou como titular na partida que marcou a pior derrota do Brasil em Copas do Mundo

Alan Pinheiro

11 de abril de 2025

Formado nas categorias de base do Vitória, o atacante Hulk relembrou a derrota da Seleção Brasileira para a Alemanha por 7 a 1, no Mineirão, pela semifinal da Copa do Mundo de 2014. O jogador, atualmente no Atlético-MG, contou que o vestiário, após o jogo, estava parecendo um velório durante entrevista ao Charla Podcast, no Youtube. >

"Se você olhar o jogo, a gente criou uma jogada que o Fred quase fez o gol e se marca ali era outro jogo. De repente, a gente toma um gol e as coisas acontecem. Eu não consigo explicar, só me recordo de entrar no vestiário depois do jogo e era um ambiente de velório", contou o atacante Hulk.>

Para o atacante do Atlético-MG, o técnico Luiz Felipe Scolari deveria ter optado por uma escalação mais cautelosa.>

"Pra mim, a melhor opção era jogar com um a mais no meio, independentemente de quem ele tirasse na frente (Neymar estava fora, por contusão). Treinamos e a maioria dos atletas achava que ia entrar com quatro no meio contra a Alemanha, um time que envolvia muitos jogadores no meio de campo. Treinamos assim e, no final do treino, colocou o Bernard como ponta e eu do outro lado, com três atacantes. Quando chegou o jogo, na preleção, ele disse que colocaria o Bernard. Ele tava voando, é um craque como jogador e pessoa", comentou.>