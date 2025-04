ESTREOU NA SÉRIE A

Jejum encerrado: Vitória supera Fortaleza e volta a vencer na temporada

Janderson e Matheuzinho fizeram os gols do Rubro-negro, enquanto Diogo Barbosa marcou para os cearenses

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de abril de 2025 às 23:24

Vitória supera Fortaleza e volta a vencer na temporada Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Eram sete partidas sem conseguir comemorar um resultado positivo. Sete partidas em que o torcedor rubro-negro deixou a comemoração entalada na garganta. A ânsia pela vitória, no entanto, encontrou o seu fim na noite desta quarta-feira (16), quando o Leão da Barra fez valer o mando de campo e superou o rival Fortaleza dentro do Barradão por 2x1. Janderson e Matheuzinho fizeram os gols do Vitória, enquanto Diogo Barbosa marcou para os cearenses.>

O primeiro tempo foi marcado por chances das duas equipes de abrir o placar dentro de casa, mas foram os mandantes que inauguraram o marcador. Janderson subiu mais alto após cobrança de escanteio e fez o primeiro da equipe rubro-negra. Na volta do intervalo, o lateral Diogo Barbosa empatou o confronto. Em belo gol, Matheuzinho pegou de primeira e colocou o Leão da Barra na vantagem.>

O próximo compromisso do Vitória pela Série A ocorre no próximo domingo (20), quando vai ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30.>

O JOGO>

O duelo de leões pela Série A se iniciou de forma equilibrada, com as duas equipes tendo espaço para desenvolver seu estilo de jogo. Enquanto os comandados de Thiago Carpini buscavam acelerar o jogo e chegar ao ataque com rapidez, a equipe de Juan Pablo Vojvoda mostrou paciência para trocar passes e avançar dentro do campo.>

Dentro de cada dinâmica, os dois times tiveram chances de abrir o placar no Barradão. No entanto, com o passar do tempo, o ritmo lento imposto pelos visitantes foi tomando conta do confronto. A mudança resultou em jogadas com perigo mais espaçadas dentro do primeiro tempo.>

Nos 15 minutos finais, o Vitória passou a ter mais ações ofensivas, o que significou uma melhora da equipe rubro-negra e um aumento no ritmo do jogo. Bem postado defensivamente, já que pouco sofreu durante a primeira etapa, restava ao time mandante acertar o passe final. O que aconteceu.>

Aos 36 minutos do primeiro tempo, o Leão da Barra conseguiu um escanteio pelo lado direito, onde pouco utilizou. Na cobrança curta, Erick tirou o marcador do lance e levantou a bola para a área com a perna direita. Em meio a dois marcadores, Janderson subiu mais alto e cabeceou para dentro do gol.>

Na volta do intervalo, o Vitória até começou a etapa final com um ímpeto ofensivo, mas uma desatenção na marcação fez a partida voltar à estaca zero. Logo aos dois minutos, o ala direito Mancuso cruzou na área do Rubro-negro. Pol Fernández escorou de cabeça e Diogo Barbosa apareceu de surpresa para empatar o jogo.>

Após o gol marcado, o Fortaleza melhorou dentro de campo e passou a pressionar mais os mandantes dentro de seu campo. O Vitória até teve chances de voltar à vantagem no placar, mas desperdiçou os lances com erros de decisão no terço final. Mesmo sem mostrar eficiência, uma única finalização certa foi o necessário para vencer João Ricardo.>

Aos 28 minutos do segundo tempo, o Vitória construiu a jogada pelo lado direito do campo com Claudinho. O lateral cruzou forte e a bola passou por todo mundo, mas foi recuperada por Fabri, que recuou para Jamerson. O camisa 83 rapidamente levantou a bola para a área e Matheuzinho apareceu de surpresa para finalizar de primeira e dar números finais ao confronto.>

FICHA TÉCNICA

Vitória 2 x 1 Fortaleza - 4ª rodada do Campeonato Brasileiro>

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson (Jamerson); Ricardo Ryller, Gabriel Baralhas e Matheuzinho (Osvaldo), Erick (Fabri), Gustavo (Ronald) e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.>

Fortaleza: João Ricardo; Mancuso (Yago Pikachu), David Luiz, Kuscevic (Kervin), Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Pol Fernández (Calebe), Emmanuel Martínez e Matheus Rossetto (José Wellison); Marinho (Deyverson) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.>

Local: Barradão;>

Gols: Janderson, aos 36 minutos do primeiro tempo; Diogo Barbosa, aos 21, e Matheuzinho, aos 28 minutos do segundo tempo>

Cartões amarelos: Gabriel Baralhas (Vitória); Pol Fernández (Fortaleza);>

Público pagante: 15.052 pessoas;>

Renda: R$ 328,212,00;>

Arbitragem: Raphael Claus, auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (Trio de São Paulo);

>