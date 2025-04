SERÁ QUE ACERTA?

Inteligências artificiais apontam vencedor de partida entre Vitória x Fortaleza

O CORREIO pediu para o ChatGPT e o Meta IA entrarem na brincadeira e palpitar sobre o resultado do jogo

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de abril de 2025 às 20:30

Vitória vai a campo contra o Fortaleza nesta quarta (16) Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Com as inovações tecnológicas que surgem nos dias atuais, as inteligências artificiais foram se tornando cada vez mais presentes no cotidiano, adquirindo usos cada vez mais diversificados. Dentro desse contexto, o CORREIO pediu para o ChatGPT e o Meta IA entrarem na brincadeira e palpitar sobre o resultado do jogo do Vitória na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.>

Pela segunda vez em Salvador na competição nacional, o Leão enfrenta o Fortaleza nesta quarta-feira (16), a partir das 21h30, para tentar conquistar os primeiros três pontos no Brasileirão. As duas inteligências artificiais entraram em consenso.>

Tanto o ChatGPT quanto o Meta IA arriscaram em um placar positivo para os cearenses, ambos com o Leão do Pici terminando com um gol de diferença. O ChatGPT apostou em um placar de 1x0 para os visitantes e ainda adicionou que "o ritmo e a experiência na Série A" será o diferencial para a equipe de Vojvoda.>