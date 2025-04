DUELO DE LEÕES

Vitória reencontra Fortaleza na temporada com objetivo de voltar a vencer

Partida contra os cearenses ocorre nesta quarta-feira (16), a partir das 21h30

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de abril de 2025 às 05:00

Vitória volta a enfrentar o Fortaleza pela segunda vez na temporada Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A atual temporada para o torcedor do Vitória está sendo composta por momentos de altos e baixos. Desde a invencibilidade no início do ano até o jejum de sete jogos sem superar um adversário, os rubro-negros terão a oportunidade de apoiar o clube em uma nova chance de voltar a vencer nesta quarta-feira (16). Desta vez, um confronto de Leões marca o clássico nordestino entre Vitória e Fortaleza no Barradão. >

A partida, válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, será o segundo confronto entre as duas equipes na temporada. Na Copa do Nordeste, os rubro-negros foram ao Castelão para enfrentar o Leão do Pici e saíram atrás com o gol do centroavante argentino Lucero. Na segunda etapa, o Vitória conseguiu reagir e virar o jogo com Gustavo Mosquito e Gabriel Baralhas.>

Para o confronto contra o Fortaleza, o técnico Thiago Carpini vai estar de volta ao comando da equipe após cumprir suspensão contra o Atlético-MG na rodada passada. Sem desfalques para o clássico nordestino, o comandante rubro-negro só não conta com o centroavante Renato Kayzer, ainda em período de recondicionamento físico.>

A tendência é de que o treinador rubro-negro mantenha a base que empatou diante do Galo, com uma linha defensiva composta por quatro jogadores e apenas dois volantes atrás de Matheuzinho. Apesar da boa partida, é possível que Carpini promova mudanças na estrutura da equipe contra os cearenses e surpreenda com um terceiro zagueiro, assim como fez no Nordestão.>

Outro que é presença certa no jogo é o atacante Gustavo Mosquito, um dos destaques do Leão na temporada. Com as duas assistências anotadas em sua segunda partida atuando como ponta esquerda no Vitória, o jogador chegou às nove participações diretas em gols na temporada, com quatro gols marcados e cinco assistências concedidas.>