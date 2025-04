RETROSPECTO FAVORÁVEL

Vitória nunca perdeu para o Fortaleza dentro de casa no Brasileirão

Rubro-negro se aproveitou da força da torcida nos confrontos contra os cearenses

Alan Pinheiro

Publicado em 15 de abril de 2025 às 06:00

Vitória nunca perdeu para o Fortaleza como mandante na Série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Em busca de conseguir o primeiro resultado positivo no Campeonato Brasileiro e acabar com a sequência de sete jogos sem vencer na temporada, o Vitória recebe o Fortaleza, nesta quarta-feira (16), pela 4ª rodada da Série A. Com a torcida rubro-negra à favor, o Barradão pode ser o diferencial do time no confronto da vez, já que o Leão da Barra nunca perdeu como mandante na primeira divisão para o rival cearense.>

O primeiro embate entre os dois leões ocorreu no campeonato nacional de 1973. Na ocasião, a Fonte Nova foi o palco de um 0x0 com fortes emoções. Apesar da seca de gols durante os 90 minutos, as duas equipes saíram de campo com um jogador expulso em cada time. O atacante Piolho, no Vitória, e o goleiro Lulinha, no Fortaleza, foram os punidos.>

O mesmo placar se repetiu 20 anos depois, em 1993. Antes, porém, viria o primeiro triunfo dos baianos como mandantes. No dia 20 de janeiro de 1974, André Catimba marcou aos dois e aos 15 minutos do primeiro tempo. Antes do relógio chegar ao fim, Amílton Rocha diminuiu para os visitantes. Ao fim do jogo na Fonte Nova, 2x1 no placar.>

Resultado esse que voltou a se repetir no Campeonato Brasileiro de 2003. O volante Dudu Cearense abriu o placar para o Leão da Barra, mas o Leão do Pici chegou ao empate ainda na primeira etapa, com Alyson. No segundo tempo, Robson Luís deu números finais ao confronto. A partida ainda contou, novamente, com uma expulsão para cada lado. Zé Roberto (Vitória) e Wendell (Fortaleza) receberam o cartão vermelho.>

Na temporada passada, o último confronto entre as duas equipes no Barradão terminou com mais uma vitória para os baianos, que contaram com a definição do placar ainda no início da partida. Alerrandro foi o responsável por fazer os dois gols dos rubro-negros. Entre titulares e reservas, seis de 15 jogadores do Vitória que entraram em campo no jogo não continuam mais no elenco de 2025, incluindo o responsável pelos gols no confronto.>