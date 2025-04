NOVO CENTROAVANTE

Saiba contra qual adversário Renato Kayzer deve estrear pelo Vitória

Em processo de recondicionamento físico, primeiro jogo do centroavante não deve demorar



Anunciado pelo Vitória desde o início de abril, Renato Kayzer segue sem condições de estrear pelo Leão. Com isso, o centroavante é ausência confirmada para a partida diante do Fortaleza, nesta quarta-feira (16). Em processo de recondicionamento físico, no entanto, o primeiro jogo do atleta não deve demorar. >

O jogador segue em período de transição após lesão posterior na coxa enquanto ainda pertencia ao Fortaleza. A expectativa é de que a estreia do centroavante ocorra apenas contra o Cerro Largo, do Uruguai, no próximo dia 23, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana.>

Após pouco destaque no ataque do Fortaleza em 2025 e a chegada de Deyverson, Kayzer foi negociado pelo Fortaleza com o Vitória durante a janela de transferências dos estaduais deste ano. O Rubro-Negro baiano adquiriu 50% dos direitos do atleta por R$ 5 milhões. O Tricolor do Pici, que tinha 60% dos direitos, permaneceu com 10% da fatia.>

“O Kayzer é o 9 que a gente tanto trabalhou para encontrar. É a expectativa também de um jogador que venha para brigar e que coloque a bola para dentro. E a gente tem uma sequência de jogos e essa rodagem (de elenco) precisa acontecer, se não a gente começa a perder atletas. Precisamos chegar bem e seguir dando atenção para todos eles (jogadores)”, comentou Carpini em entrevista coletiva.>

Com apenas uma vitória nos últimos dez jogos, o Vitória busca o primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro da Série A. Em três rodadas na competição, o Leão da Barra somou apenas um ponto, após empate em 2x2 diante do Atlético/MG, na última rodada. >