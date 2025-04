SE PASSOU

Goleiro ex-Vitória vacila em 'regra dos oito segundos' e rival marca gol em escanteio

Dalton chegou a Toca do Leão em 2022, quando assumiu a titularidade do time na Série C

Alan Pinheiro

Publicado em 15 de abril de 2025 às 14:28

Goleiro Dalton com a camisa do Vitória, pela Série C Crédito: Pietro Carpi / EC Vitória

O goleiro Dalton, que passou pelo Vitória em 2022, foi o protagonista de um lance inusitado na Série C do Campeonato Brasileiro, o primeiro gol iniciado pela nova regra dos oito segundos. O lance aconteceu no confronto entre Floresta-CE e Caxias-RS, pela terceira divisão. >

Ontem o goleiro do Floresta ficou com a bola na mão por 13 segundos, gerou o escanteio e saiu o gol do Caxias na série C.



Resultado: Caxias 1 x 0 Floresta pic.twitter.com/CDcxIrR8XS — Gyan (@gyancoosta) April 14, 2025

Aos 33 minutos, o placar foi desempatado, após um lance inusitado. O goleiro Dalton, do Verdão, segurou a bola por mais de oito segundos. Com a mudança recente na regra, caso o goleiro segure a bola nas mãos por um tempo superior, é dado um escanteio para a equipe adversária.>

Depois da cobrança do Caxias, a bola ficou rebatendo na área até que Willen Mota dominou, dentro da pequena área e, no meio de quatro defensores, desigualou o placar.>