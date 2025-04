CRISE?

Hulk desabafa após empate com o Vitória: 'Todos os dias, você precisa provar quem você é'

O jogador ainda não marcou no Campeonato Brasileiro e passou mais uma partida sem balançar as redes

Após o empate com o Vitória, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Hulk usou as redes sociais para desabafar. O jogador ainda não marcou no Campeonato Brasileiro, e o Galo também não venceu.>

O camisa sete é artilheiro do ano com a camisa do Galo, com nove gols em 16 jogos. Além do Vitória e do Atlético-MG, o jogador passou por Japão, Portugal, Rússia e China antes de voltar ao Brasil para representar as cores do Atlético-MG. Na última temporada, o atacante entrou em campo 53 vezes, marcando 19 gols e contribuindo com 12 assistências.>