CLIMÃO?

Novo técnico do Santos já criticou Neymar: ‘Os cuidados que deveria ter, ele não tem’

Treinador trabalhou com o camisa 10 durante os anos em que foi auxiliar de Tite na Seleção Brasileira

Após a demissão do português Pedro Caixinha, o Santos flertou com o argentino Ramón Díaz, mas fechou com Cléber Xavier para assumir o comando do time. O novo treinador trabalhou com o atacante Neymar durante os anos em que foi auxiliar de Tite na Seleção Brasileira. Apesar da proximidade, o novo treinador do Santos não deixou de “cutucar” o camisa 10 por conta de escolha na carreira. >