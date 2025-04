POLÊMICA

Entenda como mulher de ex-técnico do Botafogo descobriu traição

O treinador estava vivendo um romance extraconjugal e a traição foi descoberta no final de 2024

Alan Pinheiro

Publicado em 29 de abril de 2025 às 16:30

Artur Jorge e Maria Marques Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O ex-técnico do Botafogo Artur Jorge terminou o seu casamento de mais de 30 anos com Maria Marques após esquecer de encerrar uma ligação com a carioca Hanna Santos, neta do ídolo alvinegro Nilton Santos. O treinador estava vivendo um romance extraconjugal e a traição foi descoberta após o fim da conversa no telefone. As informações foram divulgados pelo Extra.>

Durante a viagem ao Catar, Artur e Hanna passeavam juntos pelo centro de Doha nos momentos de folga, com direito a fotos românticas, enquanto Maria Marques estava no Rio de Janeiro. Em uma ligação para falar com a ex-mulher, Artur Jorge acabou deixando o aparelho ligado, permitindo que ela escutasse conversas dele com Hanna.>

O acontecimento botou um ponto final no relacionamento entre Artur e Maria e pareceu ter dado ainda mais liberdade ao português para viver o novo romance: os beijos no avião, na viagem de volta ao Brasil, no dia 12 de dezembro, foram presenciados por quem quisesse ver. A separação não foi notícia fácil para os filhos do casal, que se afastaram do pai, gerando desconforto nas festas de fim do ano de 2024.>