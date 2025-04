SINCERÃO

Mano Menezes desabafa sobre futebol no Brasil após jogo com o Vitória: “Cheio de jogadores médios”

Comandante do tricolor gaúcho explicou que os melhores jogadores que surgem no Brasil partem cedo para outros países

Alan Pinheiro

Publicado em 29 de abril de 2025 às 15:30

Mano Menezes durante o empate do Grêmio com o Vitória Crédito: Celo Gil / Grêmio FBPA

O futebol brasileiro está cada vez pior individualmente. A polêmica afirmação partiu da entrevista coletiva do técnico Mano Menezes no último domingo (27), após o Grêmio empatar com o Vitória por 1x1 no Barradão. A partida foi válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. >

O comandante do tricolor gaúcho explicou o comentário, explicitando que os melhores jogadores que surgem no Brasil partem cedo para outros países. Essa “imigração” diminui a qualidade das peças no Campeonato Brasileiro, o que obriga os clubes a investir no coletivo para se sobressair.>

Acredito muito em organização de equipe. Quando a equipe está organizada, os jogadores médios crescem. E vamos ser realistas: o nosso futebol está cheio de jogadores médios. Não vamos mentir para as pessoas Mano Menezes Treinador do Grêmio

“Os fora de série, na sua maioria, vão para fora. Os outros que vêm, vêm meninos, alguns retornam já com um pouquinho de idade. Temos que fazer a conciliação disso para fazer o melhor. O que faz a diferença, então? É organização de time. Temos vários exemplos no Brasil, Vitória é um exemplo da campanha que fez ano passado, Fortaleza é outro exemplo”, definiu o treinador.>

O técnico ainda comentou sobre o calendário enxuto do futebol brasileiro que, por muitas vezes, impede a evolução das equipes por conta da falta de treinamentos.>