FICOU NO QUASE

Carpini define falta de efetividade como problema de ataque do Vitória: 'Vamos evoluir'

Treinador do Leão celebrou o ponto conquistado na competição e comparou com o jogo contra o Flamengo

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de abril de 2025 às 05:00

Thiago Carpini valorizou o resultado diante do Grêmio Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória recebeu o Grêmio no Barradão para tentar buscar o segundo resultado positivo em sequência na competição nacional. No entanto, a missão não foi bem sucedida e o Leão só conseguiu somar um ponto com o empate dentro de casa. Durante a entrevista coletiva, o técnico Thiago Carpini destacou a falta de efetividade ofensiva como fator preponderante para a equipe não ter saído com três pontos. >

"[Faltou] capricho. Vamos evoluir, todos nós. Com o tempo que a gente tiver para trabalhar, precisamos melhorar isso, sermos mais efetivos. A gente precisava competir, se organizar melhor e criar mais chances. Está acontecendo, mas precisamos acertar mais a meta, exigir e transferir a responsabilidade para o goleiro do adversário. Esse detalhe precisa melhorar, mas eu estou muito feliz com a entrega do meu elenco e isso mostra que a gente está no caminho", iniciou.>

O duelo se iniciou com o Leão mostrando iniciativa na partida, mas sem conseguir transformar a maior posse de bola em chances reais de abrir o placar. Se os donos da casa não tiveram eficiência, os visitantes aproveitaram um vacilo da defesa rubro-negra. Jemerson recebeu livre na pequena área aos 20 minutos e fez o primeiro do Grêmio. Na segunda etapa, Carlinhos deu o troco na bola parada e empatou.>

Em um momento de análise do resultado, Carpini celebrou o ponto conquistado na competição e comparou com o jogo contra o Flamengo, quando o Vitória empatou a partida e saiu de campo derrotado ao ter vacilado nos minutos finais. No entanto, nas palavras do treinador, o Leão entrou em campo com o objetivo de somar três pontos.>

O comandante rubro-negro também comentou sobre os dois tempos jogados pela equipe. Na primeira etapa, Carpini destacou uma superioridade dos donos da casa diante do Grêmio, mas não relevou os erros cometidos. "Nós competimos muito, fomos um time muito aguerrido. No primeiro tempo, a única bola do adversário foi a bola parada. Nós tivemos uma sequência de erros na bola parada, coisas que a gente precisa ajustar internamente. A gente conseguiu nos posicionarmos bem em relação a esse adversário, competir, jogar, criar inúmeras oportunidades", disse. >

"No segundo tempo, o jogo fica um pouco mais aberto e é natural que a gente se exponha mais buscando um empate e, consequentemente, tentando buscar uma vitória. Abrimos um pouco mais, o que proporcionou o adversário também oportunidades de ter feito o segundo gol, assim como nós tivemos algumas boas chances. Pela maneira que foi, ter saído atrás do placar e ter tido força e maturidade para buscar o ponto, acho que foi válido [o resultado]", complementou.>

Com um resultado positivo nos últimos 11 jogos disputados na temporada, há quem discorde da visão do treinador sobre o resultado. Para Thiago Carpini, mesmo em um momento de instabilidade, ainda não há preocupação nos bastidores do clube baiano. O treinador reforçou sua visão sobre o empate em casa, além de relembrar o início do Vitória na Série A em 2024.>

"Depende como você olha [o resultado]. Perder dois pontos ou deixar de somar mais dois? Eu não temo isso. Na sexta rodada do ano passado, tínhamos um ponto. Hoje temos seis e poderíamos ter uma pontuação ainda melhor. Sabemos que ponto a ponto é muito importante na Série A. Hoje fazemos um recorte de 43, que é o objetivo de permanência. Prefiro valorizar o que foi conquistado. Me preocuparia mais se fosse na 36ª rodada. É a sexta, muita coisa vai acontecer", finalizou.>