MOMENTO DELICADO

Com uma vitória em abril, Carlinhos comenta pressão por resultados: 'Torcida no direito de cobrar'

Rubro-negro só conseguiu vencer uma partida nas últimas 11 disputadas na temporada

Em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória recebeu o Grêmio no Barradão para tentar buscar o segundo resultado positivo em sequência na competição nacional. No entanto, o jogo ficou apenas no 1x1. Autor do gol rubro-negro, o atacante Carlinhos comentou sobre a cobrança da torcida rubro-negra após mais uma partida sem vencer. O Leão tem apenas uma vitória nos últimos 11 confrontos disputados.>