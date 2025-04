UM PONTO

Com gol de Carlinhos, Vitória busca prejuízo e empata com o Grêmio

Jemerson abriu o placar para os gaúchos, enquanto Carlinhos igualou o placar no segundo tempo

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de abril de 2025 às 20:25

Vitória enfrentou o Grêmio no Barradão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória recebeu o Grêmio no Barradão para tentar buscar o segundo resultado positivo em sequência na competição nacional. No entanto, a missão não foi bem sucedida. Quando a bola rolou, os gaúchos conseguiram sair na frente do placar com Jemerson, mas Carlinhos balançou as redes para fazer o 1x1 e evitar uma derrota do Leão dentro de casa.>

O duelo se iniciou com o Leão mostrando iniciativa na partida, mas sem conseguir transformar a maior posse de bola em chances reais de abrir o placar. Se os donos da casa não tiveram eficiência, os visitantes aproveitaram um vacilo da defesa rubro-negra. Jemerson recebeu livre na pequena área aos 20 minutos e fez o primeiro do Grêmio. Na segunda etapa, Carlinhos deu o troco na bola parada e empatou.>

Com um respiro na tabela e na temporada, o Leão vai ter uma semana antes de voltar a campo. O próximo compromisso do Vitória na temporada ocorre no próximo sábado (3), quando viaja para enfrentar o Ceará, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30.>

O JOGO>

Sem Gabriel Baralhas, titular do meio-campo montado por Thiago Carpini, o Vitória iniciou o jogo com Ronald e Pepê compondo a dupla de volantes da equipe rubro-negra. Com a mudança, a equipe perdeu força pelo meio, mas ganhou criatividade e qualidade no toque de bola.>

Com a escalação mais ofensiva, a estratégia do Leão foi pressionar a saída de bola dos gaúchos, que tiveram dificuldade em contornar a marcação dos mandantes. Com isso, o time de Mano Menezes abusou de lançamentos diretos para o ataque na construção de suas jogadas.>

Se o Grêmio mostrou dificuldade com o jogo rolando, a bola parada foi a solução para conseguir chegar ao gol. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Cristaldo cobrou escanteio, Wagner Leonardo tocou de cabeça e Jemerson recebeu livre para completar e abrir o placar no Barradão.>

O primeiro tempo do jogo contou com um Vitória mais propositivo em relação ao adversário, que buscou explorar os contra-ataques. Assim como tem sido uma rotina nos últimos jogos, o time pecou nas dinâmicas ofensivas. Apesar de conseguir avançar dentro de campo, os erros no ataque resultaram em apenas duas finalizações nos primeiros 45 minutos, sendo apenas uma delas em direção ao gol de Tiago Volpi.>

O baixo desempenho do ataque obrigou o treinador rubro-negro a mexer em todas as posições mais avançadas. Fabri entrou pela direita, Carlinhos assumiu a posição de centroavante e Janderson foi deslocado para a esquerda, onde tinha mais liberdade para arrastar mais a bola.>

Os primeiros minutos após a volta do intervalo contaram com uma postura diferente do Leão. Os rubro-negros continuaram com a posse, mas conseguiram aumentar o ímpeto ofensivo, principalmente pelo lado direito. As modificações de Carpini tiveram efeito real na partida. >

Aos 20 minutos do segundo tempo, o Vitória deu o troco. Jamerson cobrou falta para a área, a bola passou por todo mundo e o goleiro Tiago Volpi errou o tempo na saída de bola e Carlinhos subiu mais alto para aproveitar a oportunidade e completar para dentro do gol adversário e empatar a partida.>

FICHA TÉCNICA

Vitória 1 x 1 Grêmio - 6ª rodada do Campeonato Brasileiro>

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos, Jamerson; Ronald, Pepê (Gabriel Bralhas) e Matheuzinho (Ricardo Ryller); Gustavo Mosquito (Carlinhos), Janderson (Lucas Braga), Erick (Fabri). Técnico: Thiago Carpini.>

Grêmio: Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo, Marlon; Villasanti (Cuéllar), Dodi, Edenilson (Nathan), Cristaldo (Monsalve) e Cristian Olivera; Braithwaite (André). Técnico: Mano Menezes.>

Local: Barradão;>

Gols: Jemerson, aos 20 minutos do primeiro tempo; Carlinhos, aos 20 minutos do segundo tempo;>

Cartões amarelos: Pepê, Carlinhos, Claudinho, Matheuzinho (Vitória); Villasanti (Grêmio);>

Público: 18.374 pagantes;>

Renda: R$ 437.765,00;>

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Felipe Alan Costa de Oliveira (Trio de Minas Gerais);>