RETORNOS

Arcanjo manda recado para Wagner Leonardo e Esteves: 'Se for para chorar, que chore a mãe deles'

Dupla de defensores deixou o Vitória na atual temporada para reforçar o Grêmio

O Vitória terá pela frente o Grêmio neste domingo (27), em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de ir em busca de continuar vencendo no Brasileirão, o Leão vai ter o retorno ao Barradão de dois jogadores que saíram do clube na atual temporada, Wagner Leonardo e Lucas Esteves. Sobre a recepção dos ex-companheiros, o goleiro Lucas Arcanjo decidiu terceirizar as atitudes para a torcida, mas deixou escapar um comentário sobre a situação.>