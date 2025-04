BRASILEIRÃO

Vitória x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Confronto contra os gaúchos ocorre neste domingo (27), às 18h30

Vitória e Grêmio se enfrentam neste domingo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Barradão, em Salvador, com o Leão buscando se reabilitar e o Tricolor tentando vencer pela primeira vez sob o comando de Mano Menezes. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>